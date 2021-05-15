FOTOS: La noche de preliminares de Miss Universo.

La noche de preliminares estuvo llena de brillo, elegancia y belleza. Todo de la mano de las naciones participantes de Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo.

Las representantes de todos los países participantes brillaron sobre el escenario, pero hubo algunas que sobresalieron del resto, y nosotros te mostramos todos sus atuendos en esta galería.

Los paises latinoamericanos nuevamente sobresalieron con los colores llamativos, los diseños elegantes, y las sonrisas más grandes que hubo sobre el escenario. El porte de cada una de las representantes fue algo increíble, y siempre dejando claro que su país estaba impregnado en sus atuendos.

Los países europeos también enviaron a sus competidoras más fuertes, y esta pasarela fue una prueba de ello. Cada uno de los vestidos que pudimos ver parecía sacado de algún cuento de hadas, haciendo muy difícil elegir solamente uno. Los jueces no tuvieron una decisión sencilla.

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Pero, eso no fue todo, ya que las participantes del continente asiático y africano también tuvieron una gran caminata sobre el escenario, con unos atuendos que dejaron a todos boquiabiertos por la belleza, los colores y el diseño de cada uno de ellos.

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Nosotros quedamos encantados por todos los atuendos que pudimos ver, y por todas las sonrisas que brillaron con ellos.

La gran noche del certamen está cada vez más cerca, y nosotros no podemos estar más emocionados. Después de esta gran muestra de belleza y talento, nosotros estamos ansiosos por saber quién sera coronada como la nueva Miss Universo.

No te lo pierdas. Domigno 16 de mayo, 6:30 P.M. Solo por Azteca UNO.