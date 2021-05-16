FOTOS: Miss Universo, una noche llena de glamour y belleza.

La gran noche sucedió, y el certamen de belleza más importante del mundo estuvo lleno de brillo, elegancia, belleza y glamour. Andrea Meza, representante de México, se coronó como la nueva Miss Universo.

Pudimos saber la manerra en la que cada una de las mujeres que representaron a sus naciones se prepararon para esta dura competencia, y todo lo que significó el haber podido participar en el certamen más importante de belleza del mundo.

Todas las participantes de Miss Universo lucieron sus mejores atuendos para deslumbrar a todos los jueces y espectadores del certamen, y a nosotros nos encantaron todas las muestras de talento y belleza.

Además, mostraron una gran actitud, y todas tuvieron una gran presencia sobre el escenario.

Los países latinoamericanos representados en la competencia tuvieron una combinación de color, pasión y extravagancia, que fascinó a los espectadores y a los jueces.

Las participantes que representaban a los países del oriente sorprendieron con sus increíbles histrias, y su cultura se pudo ver en el escenario del certamen más importante del mundo.

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Y las representantes de los países europeos no se quedaron atrás, pues también fueron fuertes contendientes para quedarse con la corona de la edición 69° de Miss Universo.

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Nuestros conductores fueron el acompañamiento perfecto para esta gran noche, ya que son sus comentarios, su análisis y su experiencia en pasarelas, en el mismo escenario de Miss Universo, y en el ambiente de la moda, dieron un acercamiento más profundo, y muy entretenido de todo lo que sucedió durante la competencia de belleza.

Las cinco finalistas tuvieron que responder duras preguntas, y poder encantar a todos los miembros del jurado.

Pero Andrea Meza, representante de México, tuvo todo lo necesario para llevarse la corona y convertirse en la nueva Miss Universo.