Estos son los cambios en el reglamento de Miss Universo 2024

Estamos a muy pocos días de conocer a la nueva Miss Universo, y Anne Jakrajutatip, la dueña de la organización, ha sorprendido con cambios en las reglas que se tomarán en cuenta para elegir a la ganadora.

Anteriormente, las concursantes no podían estar casadas, ser divorciadas, estar embarazadas o haber tenido hijos, pero desde 2022, no hay restricciones sobre el estado civil o la posibilidad de ser madres. Las concursantes deben ser mayores de edad y, a partir de 2023, ya no existe límite de edad máximo. Cada aspirante debe ser ciudadana del país que representa, deben presentar pruebas de su ciudadanía como certificados de nacimiento, pasaportes u otros documentos oficiales.

En el nuevo formato, del concurso que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Ciudad de México, no existirá un top 20 como siempre estábamos acostumbrados, sino que será un top 30, tomando en cuenta que esta vez serán 130 participantes.

Además se informó que 25 concursantes del top 30 serán seleccionadas por el jurado calificador durante la preliminar, una por el voto popular que se dará por la aplicación y las 4 restantes serán elegidas una por cada continente.

Las 30 seleccionadas tendrán la oportunidad de desfilar en traje de gala, para llegar al top 12 y finalmente el top 5. No habrá top 3, pues entre las 5 finalistas se elegirá a la Miss Universo 2024.