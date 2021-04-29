FOTOS: Zozibini Tunzi, portadora actual de la corona de Miss Universo.

Zozibini Tunzi es la más reciente portadora de la corona del certamen de belleza Miss Universo, y ha sido todo un hito en la historia de la competición, y en las participantes africanas, y y sudafricanas.

Te contaremos más de ella, y de cómo hizo historia en la competencia del año pasado.

Zozibini Tunzi nació en Tsolo, Eastern Cape, en Sudáfrica, y siempre vivió con sus padres, y sus 3 hermanas. Ella quiso seguir con su educación, y por eso decidió mudarse a Ciudad del Cabo cuando estaba por comenzar a estudiar en la universidad.

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Una vez que pudo ingresar, decidió estudiar y logró graduarse con la carrera de Relaciones Públicas y Gestión de Imágen, en el año 2018. Antes de comenzar su carrera en los certámenes de belleza, ella estaba decidida a tener una carrera dentro de las relaciones públicas y la publicidad, por lo que ingresó a realizar una pasantía en uno de los estudios de publicidad e imagen más importantes a nivel mundial.

Tiempo después, Zozibini descubrió que tenía una oportunidad para participar en el concurso de belleza Miss Sudáfrica. Habiendo terminado sus estudios, decidió aprovechar esa oportunidad, y se coronó como Miss Sudáfrica ese mismo año.

Pasaron algunos meses, y ahora tuvo una oportunidad para poder participar en Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo. Ella, sin dudarlo, tomó la oportunidad y estaba decidida a hacer todo lo posible por llevarse esa corona, y el título mundial.

Durante la competencia, ella dio su máximo, y pudo superar a todas sus rivales. Cuando la decisión final fue revelada, y ella resultó la ganadora de Miss Universo 2019, el público y los especialistas quedaron sorprendidos, puesto que ella es la tercer mujer proveniente de Sudáfrica que es ganadora de la corona, y pudo romper muchos estereotipos que se pensaban en la competencia.