FOTOS: La historia del certamen de belleza Miss Universo.

Miss Universo es el certamen de belleza más importante del mundo, y las participantes siempre se han esforzado para dar lo mejor, y poder llevarse La Corona a casa.

Pero, ¿qué tanto conoces de este importante certamen de belleza?

Miss Universo comenzó en el año de 1952, después de un gran debate con una importante marca de ropa de la época, y los organizadores del concurso de belleza “Miss America” (que, dada la época, fue el más importante). Sin embargo, los organizadores quisieron darle un giro totalmente distinto a lo que se conocía en los certámenes de belleza, y al lado de distintas marcas, crearon el concurso de belleza Miss Universo.

En esa primera edición, participaron 30 mujeres de distintos países, para poder llevarse La Corona de regreso. Solamente una pudo llevarse el triunfo, y fue Armi Kuusela, de Finlandia.

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A principio de este concurso, hubo una ligera confusión con otros certamen de belleza, puesto que a las ganadoras las titulaban “Miss Universo”. Más adelante, comunicaron que no había relación alguna, y que el concurso no se retomaría más adelante (siendo el último en el año 1935).

También, durante los inicios del certamen, la admisión no era solo internacional, ya que distintos estados de Estados Unidos participaban al mismo tiempo. Más adelante, se decidió terminar esa posibilidad, y hacer el concurso enteramente internacional.

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En las décadas siguientes, Miss Universo continúo ganando fama y distintas televisoras decidieron comprar el concurso, para hacerlo una marca, y poder llegar a más lugares de todo el mundo.

Puerto Rico fue el primer país que recibió al certamen de belleza fuera de los Estados Unidos, y países como Tailandia y China.

Los países que tienen más coronas de Miss Universo son: Estados Unidos, con 9 triunfos, Venezuela, con 7 triunfos, y Puerto Rico, con 5 triunfos.