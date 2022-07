Ella es la modelo que le hizo el feo a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sigue buscando acomodo pues no tiene intenciones de continuar en el Manchester United de Erik ten Hag; sin embargo, se ha especulado que clubes como Bayern Munich, Chelsea y PSG le han hecho el feo para sumarlo a sus filas para la campaña que está por comenzar.

El imitador del CR7 iraní. Hablamos con él en exclusiva para Al Extremo para saber cómo es ser el imitador de Cristiano Ronaldo.

Pero tal parece que al astro lusitano no solo le han hecho el feo en el plano deportivo, en los últimos días la modelo Alyson Eckmann se convirtió en tendencia en redes sociales tras revelar que rechazó al todavía jugador de los Red Devils.

Antes de que saliera con Georgina Rodríguez, mucho se habló sobre la supuesta relación entre CR7 y la presentadora de televisión Alyson Eckmann, quien contó de una vez por todas lo que sucedió con el jugador portugués.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans de TikTok, la influencer y creadora de contenido para OnlyFans habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo, la cual sucedió en el año 2015.

Así fue el rechazo de la modelo a CR7

Sin tapujos, la modelo de 31 años habló abiertamente de lo sucedido y reveló cómo conoció al exjugador de la Juventus y Real Madrid y cómo fue que rechazó pasar la noche con el futbolista profesional.

“Yo presente el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo, entonces nos hicimos como amigos y ahí en la fiesta me invitó a su casa, yo le dije que no, que ni de coñ…, porque tenía que trabajar al día siguiente y que yo sabía lo que iba a pasar si iba a su casa y mi amiga, que estaba ahí conmigo me dijo: ‘Aly no puede decir que no, no puede, por favor’ y le contesté fine, pero le dije a Cristiano: ‘Me tienes que mandar a mi casa con un chofer cuando yo diga’ y él dijo que sí”, reveló la modelo.

Eckmann también relató que salieron separados del evento, pero ya en la casa de Cristiano en Madrid únicamente bebieron champaña hasta cerca de las tres de la mañana, posteriormente ella decidió irse y el lusitano solo le puso como condición que intercambiaran números para mantenerse en contacto, lo cual sucedió; sin embargo, sus charlas fueron monótonas y jamás pasó a mayores, incluso, señaló que cree que Ronaldo quería que ella tomara la iniciativa, pero eso no sucedió.

“Nos tomamos unas copas de champaña y ya, como a las tres de la mañana le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chofer, ya está, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes, pero siempre era lo mismo y ahí se quedaba, yo creo que él quería que me auto invitara a su casa, pero él vivía en la mitad de la nada y no iba a llegar en taxi a su pu… casa”, añadió Eckmann en un video que tituló “podría haber sido Georgina, fuck”.