Modo colibrí en WhatsApp: actívalo con 6 simples y sencillos pasos

La aplicación de mensajería de Meta es una de las más populares a nivel mundial, conocida por sus múltiples funciones y herramientas que facilitan la comunicación. Pero, además de las características tradicionales, ahora los usuarios pueden darle un toque personal y alegre a su aplicación activando el “modo colibrí en WhatsApp”. Este curioso truco permite cambiar el icono de la app por una imagen de un picaflor, un símbolo de esperanza, amor y transformación. Aunque no se trata de una función oficial, es una forma divertida de personalizar tu experiencia en la plataforma. A continuación, te cuento cómo accionarlo.

¿Qué es el modo colibrí en WhatsApp?

El modo colibrí en WhatsApp no es una función oficial lanzada por Meta, sino una personalización que permite cambiar el logo de la app por una imagen de un colibrí, un animal conocido por su simbolismo positivo, vinculado a la alegría, el amor y la esperanza. Si bien este cambio no altera las funcionalidades de la plataforma ni afecta su rendimiento, es una manera creativa y visualmente atractiva de darle un toque único a tu celular. El proceso es bastante sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Lo primero que debes saber es que para activar el modo colibrí necesitas instalar una aplicación de terceros llamada Nova Launcher la cual te permitirá modificar la interfaz de tu dispositivo Android y personalizar la apariencia de tus íconos. Ten en cuenta que esta modificación sólo afectará la pantalla de inicio de tu teléfono y no el funcionamiento de WhatsApp.

¿Cómo activar el modo colibrí en WhatsApp?

Si estás listo para darle un nuevo aire a tu WhatsApp con el modo colibrí, sigue estos simples pasos:

Dirígete a la Google Play Store y descarga la aplicación Nova Launcher. Una vez descargada, establécela como la aplicación predeterminada para que pueda modificar la capa de personalización de tu celular. A continuación, necesitas una imagen de un colibrí que reemplazará el ícono de WhatsApp. Puedes buscar una imagen en línea o, si lo prefieres, crear una con herramientas de inteligencia artificial (IA). Asegúrate de que la imagen esté en formato PNG y sea transparente para que se ajuste perfectamente al ícono de la aplicación. Dirígete a la pantalla principal de tu celular y mantén presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos. Aparecerá un menú flotante donde deberás seleccionar la opción “Editar”. En la pantalla de edición, haz clic en el ícono de WhatsApp, selecciona la opción “Aplicaciones”, y luego elige “Fotos”. Busca la imagen del colibrí que descargaste anteriormente, ajusta su tamaño y presiona “Listo”.

Ahora tendrás el modo colibrí activado con el nuevo ícono de picaflor en tu WhatsApp.

¿Cómo desactivar el modo colibrí en WhatsApp?

Si en algún momento deseas volver al ícono original de WhatsApp, simplemente desinstala Nova Launcher. Al hacerlo, todos los cambios de personalización que hayas realizado desaparecerán, y tu celular volverá a la interfaz predeterminada.