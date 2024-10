Entregan 350,000 por moneda única y antigua mexicana; conócela

Las monedas antiguas han alcanzado valores impresionantes, especialmente aquellas que destacan por su rareza y relevancia histórica. Hoy, una divisa mexicana de 1945 ha capturado la atención en plataformas de compra y venta al ser ofrecida por la sorprendente suma de 350,000 pesos. Pero, ¿qué tiene de especial esta pieza para valer tanto? Te contamos los detalles.

¿Cuál es esta moneda antigua mexicana de colección?

La moneda que ha encantado a coleccionistas es una pieza única de 1945, que simboliza la riqueza cultural de México. En el anverso, encontramos el distintivo escudo nacional: un águila real mexicana posada en un nopal mientras devora una serpiente de cascabel, rodeada de ramas de encina y laurel. Esta emblemática imagen es una pieza de identidad nacional y, sin duda, contribuye al atractivo visual y simbólico de la moneda.

Pero la verdadera rareza se encuentra en el reverso de esta moneda. Aquí, está representada la famosa Piedra Solar, también conocida como el calendario azteca, uno de los íconos más reconocidos de la antigua civilización mexica. En el centro de la moneda se puede ver el año de emisión, la marca de ceca, que es una “M” (símbolo de la Casa de Moneda de México ), y la denominación correspondiente. La pieza fue acuñada en cuproníquel, mide 23.5 mm de diámetro y tiene un grosor de 1.75 mm, características que, sumadas a su diseño, la convierten en un ejemplar codiciado.

¿Por qué vale 350,000 pesos esta moneda de colección?

Sin embargo, su alto valor se debe, en parte, a que es una pieza desmonetizada; es decir, ya no circula y encontrar una en buen estado es extremadamente raro. La dificultad para obtenerla ha elevado su estatus en el mercado. Los coleccionistas no solo la buscan por su valor histórico, sino por la exclusividad de poseer un artículo que prácticamente no se encuentra en ninguna otra parte.

Para muchos, invertir en una pieza así es casi como tener una parte de la historia de México en la mano, una obra de arte pequeña y duradera. Y, al parecer, hay quienes están dispuestos a pagar el precio por ello.

* Tómalo en cuenta:

Es importante tener en cuenta que la información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.