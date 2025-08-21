Estos 4 signos iniciarán una etapa de gran felicidad por la conjunción de la Luna y Júpiter
La Astrología tiene buenas noticias sobre la felicidad de algunos signos del zodiaco a partir de esta semana debido a la conjunción de la Luna y Júpiter.
La inmensidad del universo no solo encierra misterios que llaman poderosamente la atención de los humanos, sino que posee astros que creencias como la Astrología utilizan para sus predicciones. Esta analiza los astros para ofrecer adivinaciones sobre la vida terrenal.
Los planetas, el sol y la luna, al igual que otros astros, son empleados por la Astrología para relacionarlos con las energías de las personas. Para estas existen los signos del zodiaco, en donde se encuentran enmarcadas según la fecha en que nacieron y mediante los que comparte sus predicciones.
Conjunción de la Luna y Júpiter
En esta semana de agosto, la Astrología presta especial atención a un ciclo que dio comienzo este martes. Se trata de la conjunción de la Luna y Júpiter que parte de la constelación del signo del zodiaco Géminis y que traerá muy buenas noticias para algunas personas.
@luz.arcana ❤️🔥 Nuevos inicios y cierre de ciclo con la Luna nueva en Virgo #astrologia #astrology #lunanueva #newmoon #signos ♬ Fly Me To The Moon - Frank Sinatra
Cuando se producen este tipo de conjunciones, la Astrología manifiesta en sus adivinaciones la forma en que las energías de este evento impactarán en los signos del zodiaco. En algunos casos las energías llegan con cambios positivos, propuestas que deben aprovecharse o enseñanzas en algún ámbito de la vida.
Signos que serán felices por la conjunción de la Luna y Júpiter
En esta oportunidad, la conjunción de la Luna y Júpiter marca el comienzo de un ciclo cargado de felicidad pero que no será para todos por igual. Según la Astrología, estas energías positivas impactarán principalmente en 4 signos del zodiaco: Leo, Sagitario, Aries y Piscis.
A continuación, la Astrología explica de qué manera la felicidad llegará en esta nueva etapa a los signos señalados:
- Leo: la felicidad se mantiene por todo lo que vienen viviendo.
- Sagitario: el esfuerzo puesto da sus frutos. Nuevos ingresos traerán felicidad.
- Aries: la felicidad llega desde el lado del amor con una relación estable.
- Piscis: la clave estará en la confianza sobre uno mismo, la felicidad se complementa con grandes ganancias económicas.