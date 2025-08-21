Esta es la carrera que Marianne Gonzaga estudiará tras haber salido de la cárcel

Hace unos días Marianne Gonzaga regresó oficialmente a las redes sociales, tras haber sido liberada de la cárcel. Pasó aproximadamente 5 meses recluida por haber apuñalado en múltiples ocasiones a la modelo Valentina Gilabert, con quien estaba saliendo su expareja.

Luego de la liberación, la joven también ha sido noticia por denunciar que José Said Becerril, padre de su hija, no la ha dejado ver a la pequeña de un año. Pero, además de la posibilidad de iniciar un proceso legal con su expareja, Marianne también ha dado un primer paso para retomar su vida ante la opinión pública y dio una pequeña actualización de la profesión a la que se quiere dedicar.

EXCLUSIVA: Marianne Gonzaga habla por primera vez sobre por qué agredió a Valentina Gilabert. “No voy a justificar” [VIDEO] Marianne Gonzaga rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando, tras ser liberada por su agresión en contra de Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga anuncia que quiere estudiar Derecho Penal

En su regreso a las redes sociales, Gonzaga publicó un mensaje en el que agradeció por lo que llamó “una gran segunda oportunidad”. Aseguró haber pasado meses muy duros, pero ahora elige “empezar de nuevo, con humildad, con responsabilidad y con el corazón lleno de aprendizajes”.

En su post reveló que planea estudiar Derecho Penal, lo que marca un giro en su vida tras los procesos legales que la mantuvieron recluida. Como parte de su régimen de libertad asistida, es requerido que Marianne Gonzaga continúe sus estudios. A sus 17 años, la joven está justo en la edad en que, por lo general, inicias una carrera universitaria o preparación profesional en México.

Cuando se dio a conocer la noticia del ataque de Marianne Gonzaga a Valentina Gilabert, se inició una discusión en México sobre las penas máximas que existen para menores de edad y qué debería pasar en casos similares. En un sector de la población causó molestia que, por ser menor de edad, Marianna no fuera juzgada como adulta.

Dentro de las condiciones que deberá cumplir durante su periodo de libertad asistida, que se extenderá por cerca de tres años, también se incluyen la terapia psicológica, la práctica de deportes, actividades culturales y artísticas.

Marianne aclaró rumores que habían circulado en torno a su liberación: negó tener restricciones en redes sociales y recalcó que en el Sistema Penal para Adolescentes no existen antecedentes penales.

La joven aseguró que su prioridad será sanar y retomar su vida de manera responsable: “Voy a tomar ayuda profesional, sanar, crecer y jamás volver a perderme. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo prometer que esta vez no voy a fallar”.