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EN FOTOS | Entre risas, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver detienen rumores de noviazgo

Montserrat Oliver se la ha pasado cuidando a Yolanda Andrade y en redes se han creado historias de un romance. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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