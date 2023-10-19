MotoClub Cimarrón invita a su carrera de Motos Enduro

El Motoclub Cimarrón invita a la etapa #7 del Serial de Motos Enduro ANEN (Asociación Nacional de Enduro del Noreste).

Motoclub organizador: Motoclub Cimarrón de Monterrey

Fecha: este próximo sábado 21 de octubre del 2023 en la pista de Enduro ubicada en el Municipio de Villa de García, Nuevo León.

Saliendo por el libramiento de Monterrey de cuota #100 a 3.5 Km del entronque con la carretera libre a Saltillo.

Orden del evento:

Junta de Pilotos Femenil, 85 cc y 65 cc 8:45 AM

Carrera Femenil, 85 cc y 65 cc 9:00 AM

Carrera Infantiles 50 cc 9:30 AM

Junta de Pilotos 10:30 AM

Premiación Carrera Anterior del serial 11:00 AM

Inicio de Carrera 12:00 AM

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/JRs33fn9Joaw8SEC7

Se espera la asistencia de 170 pilotos de Enduro, Familiares, invitados y público en general.

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