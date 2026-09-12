Ideas DIY: así puedes forrar tus cuadernos con restos de jeans

Las ideas DIY nos permiten poder darle una segunda oportunidad a esos objetos que terminan en la basura o guardados en algún rincón. En este caso te vamos a contar cómo forrar tus cuadernos con jeans.

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Esta prenda es muy versátil por lo que puedes recortar un par de retazos para forrar cuadernos o libretas sin necesidad de gastar mucha plata y con pocos materiales. Ahora pon manos a la obra.

¿Cómo forrar tus cuadernos con jeans?

Cabe destacar que esta idea DIY es una buena opción para forrar y decorar los cuadernos que utilizas a diario. La cantidad de tela de jeans que necesitarás depende del tamaño del cuaderno.

Para poder llevarlo a cabo lo que tienes que hacer es tener un cuaderno para forrar que en lo posible sea anillado y los restos de jeans. Los pasos a tener en cuenta son los siguientes:



Retira el resorte o anillo de los cuadernos para separar las tapas que vas a forrar.

Corta los rectángulos de tela de jean con la misma medida que las tapas.

Pega la tela en las tapas de los cuadernos. Empareja con una espátula.

Realiza los orificios en las tapas para poder pasar el espiral nuevamente.

Personaliza tus cuadernos de la mejor manera.|Pinterest

¿Dónde más se puede utilizar el jeans?

La tela de jean es muy resistente y duradera. Este tejido se creó como tela de trabajo para crear pantalones que se destinaban al trabajo de los mineros en California. Ellos necesitaban prendas que no se rompieran con las duras labores y que duraran muchos meses.

Actualmente los encontramos más finos y elastizados que vienen con diferentes cortes, formas, tiros, colores y largos. Esta prenda es parte de la moda cotidiana y un símbolo que instauró para siempre en el mundo de la indumentaria de uso cotidiano.

Si tienes jeans que te sobran o retazos puedes utilizarla en muchas cosas, no solo forrar cuadernos o libretas escolares. Con las piernas de los pantalones puedes coser organizadores de tela, para ello debes cortar la pierna formando un cilindro y coser del revés una de las partes de los jeans para cerrar el cilindro. Al volver la tela, realiza un pequeño dobladillo en el borde que quedó sin coser y utiliza este organizador para guardar lápices, útiles escolares, objetos de costura e incluso maquillajes o cremas.