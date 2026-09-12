El primer eliminado no se irá solo: el poder que cambiará la segunda semana de La Granja VIP

La gala de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada está cada vez más cerca y conoceremos al primer granjero que abandonará la granja en esta primera semana. Kevyn Contreras "Bicolor", Manelyk González, Rafa Mercadante y La Coreañera son los cuatro nominados, pero quien salga tendrá en sus manos un poder que cambiará el juego.

Resulta que el primer participante en dejar el reality tendrá en sus manos la posibilidad de poner en riesgo a un habitante, dejando su sello con su salida. Esta dinámica es conocida como “El Legado” y también tuvo su participación en la primera edición de La Granja VIP.

¿Qué es El Legado de La Granja VIP?

El Legado es el poder que recibe cada participante eliminado para escoger al primer nominado de la semana siguiente. El granjero seleccionado comienza el nuevo ciclo en riesgo, sin depender del Duelo ni de los votos de la Asamblea.

De esta manera, el primer eliminado no saldrá de la granja sin consecuencias, sino que tendrá la posibilidad de actuar por estrategia, revancha, afinidad o cualquier conflicto desarrollado durante la convivencia.

La Granja VIP Segunda Temporada: qué se espera para la gala de estreno

¿El nominado por El Legado queda eliminado?

La respuesta concisa es no. El participante elegido solamente queda nominado de forma automática. Después todavía podrá atravesar las dinámicas de la semana y buscar una oportunidad para salir de la placa.

En la primera temporada, quien fue nominado por un granjero eliminado tuvo la posibilidad de participar de La Salvación, por lo que no será eliminado de forma directa y tendrá opciones para seguir de pie en el reality.

¿Quiénes podrían utilizar el primer Legado de 2026?

El poder quedará en manos del participante menos votado entre los cuatro nominados definitivos:



Manelyk González.

Abigail Pak “La Coreañera”.

Kevyn Contreras “Bicolor”.

Rafa Mercadante.

La votación es positiva: el público debe apoyar al participante que quiere mantener dentro de La Granja VIP. Los más votados regresarán a la competencia y quien reciba menor respaldo será eliminado.

|TV Azteca

¿Cuándo se llevará a cabo la gala de eliminación de La Granja VIP?

La primera Gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Antes de la transmisión principal habrá un Pre Show desde las 19:25 horas, mientras que el Post Show está programado para las 23:00 horas.

La gala podrá verse gratis por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. También estará disponible mediante Disney+, plataforma que ofrece el seguimiento 24/7 del reality.

Las votaciones permanecerán disponibles durante la gala hasta que Adal Ramones anuncie su cierre. El público deberá votar por su granjero favorito, por lo que el participante que reciba menos apoyo será eliminado y tendrá la responsabilidad de dejar su Legado para la segunda semana.