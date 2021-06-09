¡Corre a votar! La Resolana y Exatlón están nominados en los MTV Miaw.

Los Premios MTV Miaw están a la vuelta de la esquina, pues importantes figuras del entretenimiento recibirán un galardón el próximo 13 de julio.

¡Nuestro querido Capi Pérez también se ha unido a la fiebre de Exatlón!

Por si fuera poco, dos de tus programas favoritos también están nominados debido a su contundente éxito entre el público mexicano.

Nos referimos a Exatlón y La Resolana, shows que se metieron en el corazón de todo México y dejaron una huella imborrable entre millones de fanáticos.

La Resolana, conducida por nuestro querido Capi Pérez, ocupa la categoría de Comedia Todo Terreno. Recordemos que el programa de entretenimiento se ganó el aplauso de múltiples fanáticos por contar con invitados especiales, divertidas dinámicas y algunos shows musicales.

No te olvides de votar por La Resolana para que se lleve un galardón en forma de gato el próximo 13 de julio de 2021.

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El fenómeno de Exatlón continúa dando de qué hablar entre el público juvenil

Exatlón también se convirtió en un programa que inspiró a millones de jóvenes y niños a realizar deportes.

En esta cuarta temporada Exatlón: Titanes vs Héroes, fuimos testigos de maravillosos atletas que pasaron a la historia de nuestro reality show.

Los nombres de Mati Álvarez, Pato Araujo, Evelyn Guijarro, Javi Márquez, Casandra Ascencio y muchos otros se volvieron muy populares en el mundo del entretenimiento.

Ahora, Exatlón ocupa una categoría en los MTV Miaw 2021, así que no te olvides de votar en el apartado de Reality del Año.

La Resolana y Exatlón merecen un galardón por su entretenido contenido, mismo que se metió en millones de hogares mexicanos durante la pandemia de Covid-19.

No te pierdas la premiación el próximo 13 de julio solo por MTV, ya que Kenia Os y Kali Uchis están listas para amenizar la esperada noche con su carisma y talento.

Seguramente, El Capi Pérez y los requeridos atletas de Exatlón, gritarán de emoción tras recibir el codiciado premio con figura de felino.

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