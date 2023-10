Muere a los 83 años Burt Young, entrañable actor de Rocky

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que este jueves 19 de octubre se confirmara la muerte de Burt Youn, actor nominado al Oscar de la Academia por su entrañable papel de Paulie en la exitosa saga de “Rocky”.

Burt Young murió el pasado domingo a los 83 años. La noticia fue dada a conocer recientemente por su hija Anne Morea Steingieser al New York Times; sin embargo, no reveló más detalles, así como tampoco la causa de su deceso.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

¿Quién fue Burt Young? El papel más destacado de Burt Young fue el Paulie Pennino, quien era hermano de Adrian en la popular y exitosa saga de “Rocky”, incluso le valió una nominación al Oscar en 1976 como mejor Actor de Reparto.

Young nació en Queen, Nueva York. Participó en seis entregas de la saga “Rocky” y su larga trayectoria comprende más de 160 créditos como actor, inició su carrera en 1969 con una aparición en la serie de televisión “The Doctors” y se extendió hasta 2021, con la cinta “The Final Code”.

Burt Young también fue marine y exboxeador, esto le permitió formar parte de la mítica saga de “Rocky”. Algunos de sus papeles más destacados fueron “The Gang that Couldn´t Shoot Straight”, “Cinderella Liberty”, “Back to School”, “Last Exit to Brookly”, entre muchas otras.

El nombre real de Burt Young era Gerald Tommaso DeLouise y sin duda alguna su papel más recordado es de Paulie, el mejor amigo y cuñado de Rocky Balboa.

¿Cómo despidió Sylvester Stallone a Burt Young?

Su muerte no pasó desapercibida en Sylvester Stallone, quien a través de sus redes sociales se despidió de su entrañable amigo y le dedicó un emotivo mensaje. En la imagen en blanco y negro aparecen los dos durante las grabaciones de una de las cintas de “Rocky”.

“Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble. El mundo y yo te extrañaremos mucho… QEPD”, escribió Sylvester Stallone.