Muere famoso influencer y su perrito en accidente automovilístico

La historia se remonta a 2017 cuando Jesse Koz, famoso influencer oriundo de Brasil, comenzó un viaje desde su país con la intención de llegar a Alaska en coche junto a su mascota, pero lamentablemente murieron él y su perrito en un accidente automovilístico.

Jesse Koz estuvo documentando su viaje por el continente americano en sus redes sociales donde se le vio en varios paisajes memorables siempre en compañía de su fiel amigo.

¿Cómo murió Jesse Koz?

El influencer brasileño se encontraba en Oregón, Estados Unidos y en un punto de su travesía quiso evitar un embotellamiento y lamentablemente perdió el control de su coche, terminó en el carril contrario y chocó de frente con otro auto muriendo tanto él como su perrito.

Jesse Koz había denominado a este viaje con el nombre de “Shurastey Or Shuraigow?”, nombre que tenía referencias claras a “Should I Stay Or Should I Go”, una de las canciones más reconocidos de The Clash, una de las bandas más renombradas que ha dado Gran Bretaña.

El influencer y su perrito ya habían recorrido 17 países. El viaje había comenzado en Ushuaia, Argentina, un lugar que también es reconocido como “el fin del mundo” y el destino era Alaska. La pandemia en 2020 los hizo detenerse por un tiempo por motivos obvios, pero luego de unos meses pudieron retomar camino. No estaban lejos del objetivo pues el plan era pasar unos días en Oregón para luego ir a Canadá y recalar finalmente en el punto final del destino.