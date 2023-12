Muere Queta Lavat, la actriz de la Época de Oro del cine mexicano

Enriqueta Margarita Lavat Bayona, conocida artísticamente como Queta Lavat, figura icónica de la Época de Oro del cine mexicano, falleció este lunes a los 95 años de edad, según anunció su familia.

La destacada actriz dejó un legado imborrable en la industria cinematográfica y televisiva, siendo recordada no solo por su talento en la pantalla, sino también por su calidad humana y su dedicación como madre.

¿Quién fue Queta Lavat?

Queta Lavat, nacida el 22 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de la cinematografía mexicana. Su carrera abarcó diversas películas y telenovelas, donde su carisma y versatilidad actoral la catapultaron a la cima del éxito. Además, compartió lazos familiares con reconocidos artistas, siendo hermana del actor Jorge Lavat y del destacado actor de doblaje José Lavat. Así mismo, Margarita Lavat fue la madre del conocido presentador deportivo mexicano, Pablo Carrillo.

En los últimos años, Queta Lavat se mantuvo activa en el ámbito digital, destacando por su presencia en la plataforma de TikTok. A través de esta red social, la actriz compartía no solo su experiencia en la industria del entretenimiento, sino también recetas, reflexiones y anécdotas de su vida, así como de trabajo, conectando de manera especial con nuevas generaciones.

¿De qué murió Queta Lavat?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte, sin embargo, la familia de la actriz expresó su pesar por la pérdida, destacando no solo su brillante trayectoria artística, sino también su papel como mujer y madre ejemplar. En palabras de sus seres queridos, Queta Lavat no solo fue una gran actriz, sino también una extraordinaria mujer que dejó una huella imborrable en la vida de quienes la conocieron.

