Así comenzó realmente la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: él mismo dio fechas

Christian Nodal reveló por fin todas las fechas sobre cómo fue su separación de Cazzu y, sobre todo, la verdadera historia del inicio de su relación con Ángela Aguilar, con quien ya cumplió un año de matrimonio.

El intérprete de Adiós, amor salió a desmentir los rumores que se habían acumulado durante todo un año y dejó claro que en su romance con la hija de Pepe Aguilar no hubo infidelidad, sino que se trató de un enamoramiento fugaz.

(Instagram @nodal) Nodal confesó que se enamoró de Ángela Aguilar apenas días después de terminar con Cazzu.

Durante una charla con Adela Micha, en el programa La Saga, Nodal abrió su corazón y explicó que se separó de Cazzu el 8 de mayo de 2024, y permaneció soltero por unos días. Fue hasta el 14 de mayo cuando comenzó a salir con la cantante de Dime cómo quieres y ese mismo día se dieron su primer beso. Dos semanas después, oficializaron su romance con una ceremonia espiritual realizada en Roma, Italia, el 29 de mayo. Todo esto, aseguró, ya lo sabía su ex, la cantante argentina.

(Instagram @nodal @cazzu) Christian Nodal aclaró que Cazzu estaba enterada del inicio de su romance con Ángela Aguilar.

Nodal contó que lo que más le enamoró de Ángela es que es “muy libre” y decidida, y que siempre le ha gustado su sinceridad y el apoyo incondicional que le brinda para seguir su camino y ser un buen padre para Inti, la hija que tuvo con Cazzu.

Qué reveló Nodal sobe su relación con Cazzu: los datos más importantes

En la entrevista, que duró más de una hora para YouTube, Christian Nodal se dedicó a aclarar todos los rumores que habían surgido en contra de su relación. Las aclaraciones más importantes fueron: