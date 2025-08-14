Así comenzó realmente la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: él mismo dio fechas
Te decimos qué fue lo que dijo Nodal sobre el supuesto triángulo amoroso que se hizo tras su ruptura con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela.
Christian Nodal reveló por fin todas las fechas sobre cómo fue su separación de Cazzu y, sobre todo, la verdadera historia del inicio de su relación con Ángela Aguilar, con quien ya cumplió un año de matrimonio.
El intérprete de Adiós, amor salió a desmentir los rumores que se habían acumulado durante todo un año y dejó claro que en su romance con la hija de Pepe Aguilar no hubo infidelidad, sino que se trató de un enamoramiento fugaz.
Durante una charla con Adela Micha, en el programa La Saga, Nodal abrió su corazón y explicó que se separó de Cazzu el 8 de mayo de 2024, y permaneció soltero por unos días. Fue hasta el 14 de mayo cuando comenzó a salir con la cantante de Dime cómo quieres y ese mismo día se dieron su primer beso. Dos semanas después, oficializaron su romance con una ceremonia espiritual realizada en Roma, Italia, el 29 de mayo. Todo esto, aseguró, ya lo sabía su ex, la cantante argentina.
Nodal contó que lo que más le enamoró de Ángela es que es “muy libre” y decidida, y que siempre le ha gustado su sinceridad y el apoyo incondicional que le brinda para seguir su camino y ser un buen padre para Inti, la hija que tuvo con Cazzu.
Qué reveló Nodal sobe su relación con Cazzu: los datos más importantes
En la entrevista, que duró más de una hora para YouTube, Christian Nodal se dedicó a aclarar todos los rumores que habían surgido en contra de su relación. Las aclaraciones más importantes fueron:
- No fue infiel: Aclaró que Ángela Aguilar “no existía” en su relación con Cazzu y que comenzaron a hablar románticamente hasta después de la ruptura.
- No rompió corazones: Dijo que no le rompió el corazón a Cazzu ni a su hija Inti. Aunque aclaró que si así fue, pedía disculpas.
- Relación inestable: Confesó que con Cazzu terminaron alrededor de seis veces antes de la ruptura definitiva.
- Razón del silencio: Guardó silencio para proteger a su hija de rumores y polémicas.
- Sentimientos intensos: Reconoció que se enamoró profundamente de Ángela Aguilar poco después de la separación.