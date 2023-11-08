Mujer atropella a su novio por salir con su amigo; así fue el momento

¡El amor puede ser tan complicado que a veces parece que estamos en una película de acción! En Ouvidor, al suroeste de Goiás, Brasil, un drama digno de una telenovela brasileña se desarrolló en tiempo real y las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para compartir el desenlace.

En un giro que nadie vio venir, una joven de apenas 18 años tomó la decisión de hacer una entrada muy dramática para expresar su desacuerdo con su novio. Resulta que el caballero en cuestión prefirió disfrutar de una cerveza con su amigo en lugar de pasar tiempo con su dama.

En lugar de simplemente mostrar su descontento con un par de mensajes de texto enfadados, nuestra protagonista decidió llevar la situación al extremo. ¿Su plan? Atropellar a su novio con un automóvil.

Mujer atropella a su novio por salir con su amigo

Las cámaras de seguridad capturaron el momento exacto en que el joven se encontraba sentado en una mesa, charlando plácidamente con su amigo, cuando de repente, apareció su novia al volante y decidió que la mejor manera de expresar su enojo era lanzarle el coche.

El novio, vestido con una camiseta del equipo de fútbol de Brasil, número 10, no tuvo tiempo de esquivar el ataque inminente.

Después del ataque, la joven bajó del automóvil y continuó con su furia, arrojando objetos a su ya atónito novio. El amigo, por su parte, se retiró con un desconcierto que se podía sentir a través de la pantalla.

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Cuando la toxica te encuentra con tus amigos. 😳pic.twitter.com/ZKh7Sumvew — Momentos Virales (@momentoviral) November 7, 2023

¿Por qué atropelló a su novio?

Cabe destacar que la pareja había tenido una discusión, por lo que el novio tentado por la compañía de su amigo y el llamado de unas cervezas frías en el bar, optó por dejar a su novia a un lado. Tal decisión hizo enojar a la joven y el resto, ya te lo sabes.

¿Qué hicieron las autoridades al respecto?

Las autoridades, por supuesto, no se quedaron atrás y pronto detuvieron a la agresora, a quien se le acusó de intento de homicidio y con las imágenes de la cámara de seguridad como testigos, parece que su versión de un romance dramático podría llevarla directo a un drama en prisión. De acuerdo con reportes, el joven solamente sufrió heridas.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las redes sociales, por su parte, no pudieron resistirse a comentar sobre este espectáculo. Lamentaron la radicalidad de la joven y los extremos a los que llegó simplemente porque su novio decidió pasar un rato con su amigo.