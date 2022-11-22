VIDEO: Mujer cae del tercer piso de una plaza comercial en Pachuca.

Una mujer cayó desde el tercer piso del centro comercial Galerías Pachuca, luego de que un plafón se hundiera. La susodicha cayó de una altura de unos 15 metros el pasado domingo 20 de noviembre, desatando varios videos llenos de reacciones en las redes sociales.

Miembros del cuerpo médico del lugar atendieron a la mujer y pidieron una ambulancia para llevarla al nosocomio; sin embargo, por ahora su estado de salud se reporta como delicado.

Múltiples internautas pidieron a las autoridades poner atención a este caso para garantizar la seguridad de las personas que visitan centros comerciales.

En algunos videos de internet se puede ver como la mujer cayó cerca de las puertas de entrada, además de varias personas que se acercan a ayudarla, el hoyo en el techo desde donde se cayó, personas grabando y cómo quedó el plafón.

Trabajadores de seguridad de plaza Galerías Pachuca quisieron impedir que las personas visitantes al centro comercial grabaran con sus celulares el accidente, según dieron a conocer varios usuarios de Facebook que estuvieron presentes en el suceso.

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Mujer cae de 15 metros en un centro comercial

El centro comercial no ha emitido ningún comunicado sobre lo sucedido ni se han dado actualizaciones respecto al estado de salud de la señora.

Por su parte la dirección de Protección Civil no ha emitido algún comunicado sobre el accidente, mismo que dejó a la mujer herida y tirada en el suelo del centro comercial.

En otro video que circuló en internet se puede ver a la mujer siendo atendida por elementos de seguridad, mientras un hoyo gigante sobresale del techo.

El percance habría sucedido por la debilidad y fragilidad de la infraestructura, la cual se vino abajo y cayó la afectada del tercer piso.

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