Una mujer estaba muy triste porque no ha podido ver a su hijo desde hace tiempo. Ella estuvo con un hombre y cuando reveló que era lesbiana, él se puso muy violento e inclusó la acusó de ser una mala influencia para su familia por ser lesbiana y por tener una pareja mujer.

Una mujer no quería aceptar que era lesbiana. Intentó complacer a su familia al tener relaciones con hombres y no hacerle caso a su verdad. Con el último hombre con el que estuvo ella tuvo un hijo. Pero en un punto decidió salir del clóset y aceptar ante todos que era lesbiana. A partir de ese momento, ella tuvo que soportar muchos maltratos y abusos por parte de su ex-pareja y de su propia familia.

El hombre con el que tuvo su hijo no se hizo esperar y no se guardó nada. Este hombre dijo, de una manera muy fuerte, que piensa que su ex está enferma por sus preferencias y también aceptó que le quitó a su hijo porque lo engañó con una mujer. Además, la acusó de ser un mal ejemplo para los niños y para su propio hijo por decir que es lesbiana.

Por mi preferencia sexual me quitó a mi hijo. | Programa 19 diciembre 2022

La nueva pareja de esta mujer también contó su historia y ha pasado por un caso similar. Ella tiene hijos y su ex tampoco quiso que pudiera verlos. Ahora ella solamente pidió que ya las dejen en paz y ser felices, además de que mencionó de que está segura de que ellas pueden cuidar a todos sus hijos. También dejó claro que su relación no es nada ilegal y no es ninguna enfermedad.

Ese hombre también tiene una nueva relación con una mujer. Ella quería que dejara ir a su hijo con su madre, porque no lo cuida y sabe que está mal. Además, ella no quiere cuidar niños ajenos y puede ver que el niño sí quiere irse con su mamá. Aunque su pareja no quiera que se vaya, ella está segura de lo que quiere.

La abuela de este niño también estaba muy molesta con su hija. Ella pensaba que todo lo que ha pasado es por su culpa y por la preferencia de su hija. Ella no aceptó que fuera lesbiana y le ha llenado de malas ideas la cabeza de su nieto, justificando su desprecio a la homosexualidad.