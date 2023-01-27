Una mujer no quería aceptar que estaba en una relación tóxica.

Una mujer estaba muy preocupada por su hija. Ella aseguraba que su hija tenía una adicción con las relaciones tóxicas y el que era su yerno era un ejemplo de ello. Esta mujer solamente quiere que su hija busque a un hombre bueno y que no se aproveche de ella.

Una mujer estaba sumamente desesperada por su hija. Aseguraba que ella tenía una adicción por las relaciones tóxicas. Hizo un pequeño recuento, y comentó que su hija incluso le ha pedido que no se meta en su vida. La madre relató que su hija ha sufrido golpes, abusos y ha estado con hombres que solamente se aprovechan de ella.

El yerno de esta mujer estaba muy molesto con su suegra. Comenzó toda su intervención diciendo que era una "vieja chismosa" y solamente está diciendo que es un hombre agresivo y manipulador para poner a su pareja en su contra. Él no quería aceptar nada de lo que decía su suegra, y confesó que a los hijos de su pareja no los veía como los suyos. Incluso confesó que la manutención de su hija de una relación anterior la pagaba su pareja actual. Además, este hombre negó haberle sido infiel a su pareja.

A mi hija le gustan los tóxicos. | Programa del 26 de enero del 2023

La hija de esta mujer no quería hacerle caso a su madre y negó tener algún tipo de adicción por las relaciones tóxicos. Genuinamente pensaba que solamente había tenido mala suerte en el amor y con sus parejas anteriores. Ella pensaba que su pareja era una buena persona, pero tampoco sabía que él estaba viendo a otras personas y negó tener algún acuerdo de intercambio de parejas.

La madre de este hombre también estaba molesta con su consuegra. Ella negaba que él fuera un hombre violento y agresivo con su pareja. Además, acusaba a la madre de su nuera de ser una mujer chismosa y estar haciendo todo para que su nuera dejara a su hijo. Esta mujer también dijo que nunca se había metido en la relación de su hijo, aunque eso fuera lo que estaba haciendo en toda la discusión.

La sorpresa para todos fue que el esposo de la expareja de este hombre también vino a acusarlo. Él estaba cansado de que este hombre se la pasara buscando a su esposa y que causara tantos problemas entre los dos, excusándose en que "era por el bien de su hija".