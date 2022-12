La madre de dos muchachos tiene nuevo novio y él no los quiere.

Un mujer tuvo una relación en el pasado con la que tuvo dos hijos. Después de haber decidido terminar esa relación, encontró el amor con otra persona. Este hombre sabía que ya tenía hijos pero no le importó, hasta que los dos pudieron tener un bebé propio. Ahora, él ha maltratado a sus dos hijastros y su mujer ya no sabe qué hacer.

Una mujer contó su caso, entre enojo y tristeza, por lo que está pasando entre su pareja y sus hijos mayores. Ella estuvo en una relación que no resultó bien, y tuvo dos muchachos. Tiempo después, ella conoció a su actual pareja y nunca le ocultó que ella ya tenía dos hijos. Ahora que sabe que su pareja actual no tiene mucho aprecio por ellos, ya no sabe qué puede hacer.

Mi pareja hace menos a mis hijos. | Programa del 7 diciembre del 2022

Su nueva pareja dio su declaración. Este hombre quiso asegurar que no ha sido un mal padrastro y no los ha maltratado, aunque sí los ha tenido que regañar para que sean buenos muchachos. Aunque también aceptó que a veces piensa que son unos malagradecidos con él, aunque se la pase trabajando para poder llevar “el pan a la mesa”. Pero también resultó que a ellos les hace vestir con ropa usada, y a su hijo biológico sí le puede dar ropa nueva.

Uno de los hijos de esta mujer pudo decir todo lo que ha pasado. Este muchacho relató que no tiene un buen desempeño en la escuela, pero solamente quiso llamar la atención de la pareja de su madre, aunque no tengan una buena relación. Pero tampoco está de acuerdo con que él pida tanto respeto y no les pueda dar ni un poco de eso al muchacho y a su hermano. Solamente quiere que lo deje en paz para que se pueda dedicar a estudiar y a salir adelante.

La suegra de la mujer también quiso hablar. Ella dijo, muy segura de sí misma y muy molesta, que su hijo no tenía la responsabilidad de mantener a los que no son sus hijos, aunque sí sean hijos de su pareja. También cree que los hijos de la pareja de su hijo son unos parásitos por estar quitándole su dinero y solamente estar en su casa sin hacer nada, aunque eso no sea del todo verdad.

La hermana de la mujer tuvo una oportunidad para decir lo que ella sabía de este caso. Primero quiso decirle a su hermana que lo más importante deben ser sus hijos y lo demás tiene que ir después. Además, ella también quiso hacerle entender a su cuñado que su hermana nunca le ocultó que tenía hijos y que ellos también merecen el respeto y el trato que le da a su hijo biológico, porque ellos dos solamente quieren poder tener una familia que los quiera.