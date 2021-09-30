Mujer saca del ataúd a su hija fallecida para arrullarla por última vez.

La pérdida de un hijo es uno de los golpes más fuertes que puede sentir una persona, específicamente una madre.

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Prueba de ello es que durante el funeral de una niña, la madre de la menor la sacó del ataúd para arrullarla por última vez, un hecho que le dio la vuelta al mundo.

La madre de la niña fue la que compartió los videos donde aparece sentada en una banca del velatorio cargando a su pequeña por última vez.

El video en redes sociales

Por medio de sus redes sociales, la mamá compartió los videos junto a un emotivo mensaje.

Te amo tanto mi reina. Te extraño tanto mi amor

En el video se puede apreciar a la niña vestida como muñeca con un vestido blanco y zapatos de color rojo.

Al arrullar a su hija, la madre le dedicó unas últimas palabras que tocaron el corazón de aquellos que vieron el momento.

En otros videos, se observa a familiares cargando el ataúd mientras se escucha de fondo el tema Amor Eterno de Juan Gabriel.

En muchos de los comentarios le dieron el pésame a la madre, otros señalaron que esta acción no fue adecuada aunque entendían el dolor que sentía la mujer por la muerte de su hija.

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