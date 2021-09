Hombre se reencuentra con su madre después de 70 años gracias al internet.

Un hombre se reencontró luego de 70 años con su madre, a quien no veía desde los 10 años, gracias a una publicación de Facebook en la que pidió ayuda.

El anciano que habita en Bangladesh fue enviado a vivir con su tío cuando era un niño y perdió el contacto total con su familia, luego de huir de ahí y ser adoptado por dos hermanas.

El ahora empresario Abdul Kuddus Munsi publicó en abril un video en Facebook pidiendo ayuda, pues afirmó que solo recordaba la primera década de su vida, el nombre de sus padres y su ciudad natal.

Un familiar hizo posible el reencuentro

Fue un familiar lejano quien vio el video de Kuddus en Facebook y se puso en contacto con él para afirmar que su madre Mongola Nessa aún seguía con vida.

Abdul, quien actualmente es padre de tres hijos y cinco hijas, viajó 350 kilómetros desde la ciudad en occidente Rajshahi con la intención de reencontrarse con su madre biológica.

“Este es el día más feliz de mi vida. Mi madre es muy vieja y no puede hablar correctamente. Ella lloraba después de verme y me tomaba de las manos. Le dije: ‘tu hijo ha vuelto y no tienes que preocuparte por nada a partir de ahora”, contó.

El sobrino del hombre aseguró que en la reunión, madre e hijo se tomaron de la mano y lloraron por haber estado separados por décadas.

