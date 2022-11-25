Una mujer se alió con el cuerno de su esposo para vengarse de él.

Una mujer está desesperada y muy molesta con su propia hija. Su yerno le ha sido infiel infinidad de veces y ya quiere que se separen, pero ahora su hija conoció a la mujer con la que la engañan e ideó un plan para poder vengarse de él. Para su madre no vale la pena y solamente quiere que se aleje de esta mujer y de su esposo para que pueda dejar de sufrir y ser finalmente feliz.

La hija también está molesta con su madre. Está cansada de que ella se quiera meter siempre en su vida y le diga qué hacer en su relación. Ella sabe de las diferentes infidelidades de su esposo, pero eso no ha hecho que se separen, puesto que "no es lo mejor para sus hijos". Además, quiere esperar a que su casa esté lista para poder pensar en un posible divorcio. Incluso llevó a la mujer con la que le ponen el cuerno a casa de su madre porque necesitaba ayuda.

La mujer con la que su esposo le ha puesto el cuerno también hizo fuertes declaraciones. Ella quiere que su novio le cumpla y se divorcie, para que se pueda hacer responsable de su negocio. Lo que la unió a la esposa de su novio fue que necesitaba ayuda después de haber sido agredida por él. ¿Fue un acto de pura sororidad?

El esposo desconocía todo el plan de las dos mujeres con las que estaba en una relación y llegó listo para tratar de "desmentir" todo lo que han dicho ellas, pero solamente fue un intento en vano para poder evadir la responsabilidad de sus mentiras. El comentó en más de una ocasión que solamente le importaba reconciliarse con su esposa, y que la otra mujer es una interesada.

El ex-novio de la mujer con la que ha engañado a su esposa también estaba muy molesto al enterarse de que la habían golpeado y estaba dispuesto a todo para que eso no volviera a pasar.

Todo resultó en que al hombre infiel y mentiroso lo dejaron solo, sin esposa y sin novia.