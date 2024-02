Muere famoso actor de “Smallville” a los 48 años: ¿de qué murió?

El mundo de la televisión y el entretenimiento se encuentran de luto tras el sensible fallecimiento de uno de los actores de la popular serie “Smallville”, la cual fue todo un éxito durante la primera década del siglo XXI. Se trata del Chris Gauthier, quien perdió la vida el pasado 23 de febrero.

Chris Gauthier falleció a la edad de 48 años, tras una breve enfermedad que no ha sido especificada. La noticia de su muerte fue confirmada a través de un sentido y emotivo comunicado difundido en Facebook por Chad Colvin de TriStar Appearances.

“Cuando su esposa me contactó ayer con la noticia, lloré lágrimas de incredulidad durante horas. Me tomó hasta ahora prepararme mental y emocionalmente para escribir esto”, publicó en su cuenta de Facebook Colvin.

Así mismo, Chad Colvin destacó la carrera del actor de “Smallville” y la describió como “la definición literal de libro de texto de un actor de carácter” gracias a su gran habilidad para encarnar grandes personajes, sino también por su pasión, entrega y dedicación para hacerlo.

“Ya sea que estuviera cara a cara contra Clark Kent en “Smallville” como Toyman, atormentando a Dean en “Supernatural”, en cubierto con Hook como Smee en “Once Upon a Time” o como invitado en numerosas producciones, siempre lo dio todo cuando la cámara estaba grabando”, agregó.

¿Quién fue Chris Gauthier?

Chris Gauthier era un actor originario de Reino Unido, tuvo una larga carrera en el mundo del entretenimiento donde trabajó en diversos proyectos y programas como “40 Days Nights”, “The Traveler”, “Eureka”, “Once Upon a Time”, “Smallville”, “The Christmas House”, “Harper’s Island”, “Sanctuary”, “A Series of Unfortunate Events’”, “Legends of Tomorrow”, “Charmed” y “Joe Pickett”, entre otros.

¿De qué murió el actor de “Smallville”? A pesar de que la muerte de Chris Gauthier, actor de “Smaillville” se dio a conocer la noche del pasado domingo, Variety reveló que murió el 23 de febrero. En conversación con TV Line, el representante del histrión compartió que murió por problemas de salud; sin embargo, no especificó cuáles.

“Falleció el viernes 23 de febrero por la mañana a la edad de 48 años tras una breve enfermedad… En nombre de su familia, pedimos privacidad durante este tiempo para que puedan llorar adecuadamente”, dijo el representante de Gauthier.