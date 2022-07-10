Nadia recordó su romance con Yahir en La Academia.

Nadia y Yahir se enamoraron dentro de la primera generación de La Academia, fue el primer amor para la cantante oaxaqueña. A 20 años de la relación, aún le sigue guardando mucho cariño al intérprete de 'Alucinado'.

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No era la que había estado ahí nada más babeando por Yahir, él también babeó por mí, porque de pronto los programas, o sea después de 20 años, se vuelva, así como de '¡Ay, tú te enamoraste y ella era hay chiquita!’, no haber espérenme, así no fueron las cosas

Ciertamente, pues ya no estoy enamorada de él después de 20 años, pero lo quiero mucho, lo amo mucho con todo mi corazón, pero sí fue la primera vez que me enamoré, me enamoré brutal, o sea tremendo, nunca fui la mujer de Yahir, todo fue como novios de secundaria

Y, nos revela que Yahir besa muy bien.

Pues, ya no me acuerdo, sí, sí fueron muchos besos. No solamente en la academia, después

Nadia reveló que actualmente se encuentra soltera.

Nadia, disfruta de su soltería, comparte que sigue en la búsqueda de su media naranja. Hace poco terminó una relación.

No era por ahí, porque él era muchísimo más joven que yo y, además, de la edad, yo creo que no es tan importante la etapa de la vida en la que él se encontraba, era diferente y tuve que decir adiós

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