La Academia: Isabela se convirtió en la séptima expulsada.

Este sábado se llevó a cabo el octavo concierto de La Academia y el primero de este cuarto fin de semana de doble expulsión, en el que Isabela se convirtió en la séptima expulsada del reality de talentos al no contar con el apoyo del público para seguir en la competencia, mientras que el alumno que volverá se conocerá en 24 horas.

Los alumnos que recibieron mejores críticas

Nelson y Andrés fueron los encargados de abrir la velada de duelos con dos grandes temas que hiciera famosos Ricky Martín (Pégate y Livin’ la vida loca), tal fue la explosividad de las canciones que Lolita Cortés se la pasó bailando y cantando. El guatemalteco fue el que mejor críticas obtuvo por lo hecho en el escenario.

¿Quiénes fueron los peores de la noche? El segundo enfrentamiento corrió a cargo de Isabela y Mar (Ojos así y Ciega, sordomuda), quienes poseen dos de las mejores voces del reality, desafortunadamente no les fue nada bien arriba del escenario y los críticos les dieron con todo por sus respectivas fallas en sus interpretaciones.

Rubí y Santiago fueron los encargados de cantar el único dueto de este sábado y lo hicieron interpretando “3 AM”. Su desempeño no fue el esperado y los críticos fueron voraces con sus críticas, incluso Arturo López Gavito dijo que había sido "asqueroso" y señaló que ambos “deshonraron como nunca había visto en mucho tiempo el escenario de La Academia”; sin embargo, todos destacaron el desenvolvimiento de la joven potosina que demostró grandes cualidades para el baile.

El único dueto de la noche corrió a cargo de Santiago y Rubí… 🎤 ¿Qué te pareció lo que hicieron en el escenario? 🧡 🎶 #LoVisteEnAzteca #ExpulsiónLaAcademia 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/9ZU2fCkcDy — La Academia (@LaAcademiaTV) July 10, 2022

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Cesia y Fernanda cerraron la noche con dos canciones de la crítica Ana Bárbara (Loca y Bandido). La primera en dar su crítica fue la cantante de regional mexicano, quien se dijo satisfecha con el trabajo de ambas, Lolita Cortés no estuvo de acuerdo y aseguró que fue espantoso, algo con lo que concordaron Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

¿Qué pasó en el escenario de La Academia? 😱 Cesia y Fernanda rindieron homenaje a la música de nuestra querida Ana Bárbara. 🎤 ¿Qué es lo que más te gustó? 🧡 #LoVisteEnAzteca #ExpulsiónLaAcademia 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/kuEk0mBi95 — La Academia (@LaAcademiaTV) July 10, 2022

El momento polémico

Lolita Cortés y la maestra Guille se enfrascaron en tremenda bronca por el tema de las coreografías y los bailarines.

"Es una vergüenza que en una producción como esta Academia 20 años después, tengamos peores bailarines que los que teníamos hace 15, qué vergüenza es que una producción como La Academia no pueda dar una respuesta acerca de estas coreografías que son vergonzosas”, dijo Lolita, a lo que Alexander Acha, director del reality, respondió que habrá uno o dos conciertos en los que no habrá bailarines y los alumnos tendrán que mostrar de qué están hechos.

El momento más emotivo

La hermana de Cesia declaró que su hermana ha intentado quitarse la vida en diferentes ocasiones, pero La Academia llegó en el mejor momento y gracias a ello sigue viva, posteriormente las hermanas cantaron a dueto el tema “Vivo por ella” de Andrea Bocelli.

