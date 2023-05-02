Natalia Alcocer y Michael Cohn sorprendieron a todos. Serán papás.

Natalia Alcocer y su pareja, él venezolano Michael Cohn, abren su corazón a Ventaneando a unos días de convertirse en padres y confiesan que decidieron mantener en secreto la llegada de su primogénito, debido al pleito legal que Natalia sostiene con Juan José Chimal, padre de dos de sus hijas, Bruna y Leonor, por violencia física, verbal y económica.

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La noticia de su embarazo salió a la luz el día que la arrestaron a las afueras de los juzgados familiares.

No sabemos de qué puedan ser capaces otras personas, lo mantuvimos lo más que pudimos

Me arrestaron de casi 30 semanas, cuando se acercan los oficiales, yo pensé que me iban a pedir una foto, entonces llegan ‘Natalia’ y yo todavía ‘Buenos días, chicos, ¿cómo están?’ Y ahí es cuando pum’

Era, no decir lo del embarazo, pero cuando ya se iban a ir hacia mí, es cuando mi papá empieza a gritar ‘Está embarazada’ yo de repente estaba en cuatro puntos en la ambulancia, porque no podía ya sentarme, en lo único que me concentraba era en ‘Bebé no tiene que salir’ yo tenía muchas ganas de pujar y de hacer pipí y, en mis otros partos cuando hacía pipí, se me venía ya el bebé

Estaba súper angustiado, muy desesperado, creo que también favoreció el hecho de que no haya estado cerca, porque de repente hubiera reaccionado de una manera incorrecta, hubiera sido peor

Tras el susto por la posibilidad de perder a su bebé, Natalia y sus hijas, así como Michael esperan con ansias el nacimiento.

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Yo quiero Niño

Mamá le da igual

Yo quiero niña

Niño, ya por favor

Demasiada vieja

Yo no quiero decir nada, porque mi papá puede lastimarlo

Qué espero de este nuevo bebé, creo que es la ventana a un nuevo comienzo de una vida maravillosa