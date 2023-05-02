Natalia Alcocer y Michael Cohn sorprendieron a todos. Serán papás.
Natalia Alcocer y Michael Cohn tenían miedo de dar a conocer que están en la espera de su primer hijo juntos, todo por los problemas con la expareja de la influencer.
Natalia Alcocer y su pareja, él venezolano Michael Cohn, abren su corazón a Ventaneando a unos días de convertirse en padres y confiesan que decidieron mantener en secreto la llegada de su primogénito, debido al pleito legal que Natalia sostiene con Juan José Chimal, padre de dos de sus hijas, Bruna y Leonor, por violencia física, verbal y económica.
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La noticia de su embarazo salió a la luz el día que la arrestaron a las afueras de los juzgados familiares.
No sabemos de qué puedan ser capaces otras personas, lo mantuvimos lo más que pudimos
Me arrestaron de casi 30 semanas, cuando se acercan los oficiales, yo pensé que me iban a pedir una foto, entonces llegan ‘Natalia’ y yo todavía ‘Buenos días, chicos, ¿cómo están?’ Y ahí es cuando pum’
Era, no decir lo del embarazo, pero cuando ya se iban a ir hacia mí, es cuando mi papá empieza a gritar ‘Está embarazada’ yo de repente estaba en cuatro puntos en la ambulancia, porque no podía ya sentarme, en lo único que me concentraba era en ‘Bebé no tiene que salir’ yo tenía muchas ganas de pujar y de hacer pipí y, en mis otros partos cuando hacía pipí, se me venía ya el bebé
Estaba súper angustiado, muy desesperado, creo que también favoreció el hecho de que no haya estado cerca, porque de repente hubiera reaccionado de una manera incorrecta, hubiera sido peor
Tras el susto por la posibilidad de perder a su bebé, Natalia y sus hijas, así como Michael esperan con ansias el nacimiento.
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Yo quiero Niño
Mamá le da igual
Yo quiero niña
Niño, ya por favor
Demasiada vieja
Yo no quiero decir nada, porque mi papá puede lastimarlo
Qué espero de este nuevo bebé, creo que es la ventana a un nuevo comienzo de una vida maravillosa
Amen y con mucha paz, yo espero con el nuevo bebé, que seamos más fuertes como familia, que no nos tenemos que consolidar, porque creo que ya somos una familia hecha y derecha, pero creo que viene a cerrar con broche de oro todo lo que hemos luchado