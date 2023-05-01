Vimos a Rosalía tras el concierto más grande de su carrera en México.

Después de actuar ante aproximadamente 160 mil personas en el zócalo de la Ciudad de México, Rosalía habló en exclusiva para nuestras cámaras, agradeciendo a todos y cada uno de los asistentes.

Pues tal y como ella lo posteó en sus redes sociales, se trató del concierto más grande que ha dado en su carrera.

Encontramos a la cantante a las afueras del hotel, donde permaneció hasta este domingo y así fue nuestro atropellado encuentro, al filo del mediodía.

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Muchas gracias, que estoy muy agradecida, gracias

¿Dónde pasó el fin de semana Rosalía?

La española iba llegando de la que parecía ser su nueva sesión de entrenamiento, muy posiblemente en el mismo gimnasio que donde nuestro lente la captó el jueves pasado.

Lo curioso, es que esta vez hizo el trayecto a pie, eso sí, siempre escoltada por su elemento de seguridad personal.

El día transcurrió sin que la cantante volviera aparecer a las afueras de su hotel, pero cerca de las once de la noche, su staff mandó las maletas de la artista en una camioneta al aeropuerto de la Ciudad de México.

Pero la sorpresa, no solo fue para los fans que la esperaban desde temprano, también fue para este repartidor de comida por aplicación, ya que la propia cantante solicitó de manera directa su cena.

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Se trató de una ensalada de manzana acompañada de almendras, queso y salsa de hongos, además de unos panecillos tipo focaccia con un valor de $330 mexicanos.

Y esta, fue la reacción del joven repartidor cuando le notificamos que la persona con la que chateaba era nada menos que Rosalía.

Fue cerca de la media noche, cuando Rosalía finalmente salió, dándose tiempo para atender a los fans que la esperaron por más de 12 horas.