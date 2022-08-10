Juan Gabriel es demandando por presunto plagio: ¿Qué pasó?

Guillermo Pous se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del problema legal que enfrenta Juan Gabriel, luego de que el compositor Guadalupe Hernández Bustamente inició un reclamo autoral en contra de la Asociación de Alberto Aguilera Valadez.

El autor pelea por la canción Te Quise Olvidar, cuyo tema fue objeto de una audiencia esta mañana del miércoles 10 de agosto de 2022.

"Él argumenta ser el autor del tema Te Quise Olvidar que compuso Juan Gabriel en los años setentas y que interpretó Vicente Fernández", dijo Pous a este programa.

"Dice que él compuso esa canción en 1969. Antes de la audiencia nosotros hicimos un comparativo entre la letra de Don Alberto y el tema de ese señor, pero no tiene absolutamente nada que ver. No hay una sola coincidencia en la parte lírica ni en la parte melódica", continuó.

El abogado quiere dar por terminado el procedimiento, aunque no descarta demandar a Guadalupe por "pretender obtener un lucro sin niguna clase de derecho".

"Ni siquiera se parece la canción, no tiene nada que ver, entonces hablar de un tema similiar no significa el plagio a una canción", declaró.

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¿Habrá próximo homenaje para Juan Gabriel?

El próximo 28 de agosto de este año se conmemora el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, así que Guillermo Pous adelanta a Ventaneando que se avecina un gran festejo.

"Va a haber toda una semana de eventos programados en Ciudad Juárez para conmemorar a Juan Gabriel, organizado por el alcalde de la región", contó.

Sobre si Iván Aguilera pretende realizar un homenaje a su padre, el abogado de las estrellas dijo.

"Desconozco si él va a hacer algo especial con la familia o simplemente se dedicará a continuar salvaguardando el legado de su padre", concluyó a las cámaras de este programa.

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