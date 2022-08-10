Chef salvadoreño se ha convertido en el doble de Christian Nodal.

Había escuchado usted hablar del doble de Christian Nodal, que desde hace unos días ha ganado popularidad en las redes sociales, pues se trata de un chef salvadoreño de nombre Luis Urías, quien platicó con Ventaneando, luego de volverse viral al publicar imágenes de él caracterizado como el popular cantante mexicano, incluido sus famosos tatuajes.

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Cómo todos saben, soy chef, soy cocinero y estoy en una revista matutina, a mí me habían dicho hace tiempo que tenía un parecido con Nodal, pero ahí quedó todo, en una de esas me dicen ‘chef puedes venir caracterizado de Nodal’

Me hicieron los tatuajes temporales, pero nunca creí, ni con mi esposa, porque lo platicábamos, nunca lo creímos, que iba a ser algo que iba a traspasar fronteras

Son tatuajes temporales, sí tengo tatuajes permanentes, pero no son visibles en el rostro, me los hace el artista que me hace mis tatuajes permanentes, el proceso lleva 45 minutos aproximadamente

El doble de Christian Nodal podría hacer presentaciones musicales.

El chef, asegura que es la gente la que ha empezado a bromear con él, preguntándole por Belinda y por la argentina Cazzu, la actual pareja de Christian.

La gente dice, ‘¿Dónde está tú Belinda?, ¿Dónde la dejaste?, ¿Dónde está Cazzu?’ ‘Este Nodal se ve que está más golpeado porque lo dejó Belinda’ un montón de situaciones y cómo te digo, hay que sacarle el lado positivo a esto

Y, confirmó que en un futuro podría empezar hacer shows musicales como el doble de Nodal, aunque su anhelo es conocer al mexicano y agasajarlo, mire de qué manera.

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