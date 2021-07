¿Qué piensa Nath Campos sobre la detención de Yoseline “N”?

La denuncia de Nath Campos motivó a más mujeres para alzar la voz.

La youtuber Nath Campos, imposibilitada para ofrecer detalles sobre cómo va la denuncia por abuso sexual que entabló a principios de este año en contra de Rix, otro comentarista digital que ya fue vinculado a proceso, se limitó a revelar lo difícil que fue recurrir a la justicia y denunciar.

“Es algo que toma tiempo y nunca se sabe cuánto. No puedo comentar mucho al respecto, pero ahí vamos”, expresó la artista en la premiere de un evento cultural en la Ciudad de México.

Además, la joven confesó por qué se tomó mucho tiempo para denunicar al creador de contenido.

“Denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en la que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo en lo personal, pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido porque habría sido muy fuerte emocionalmente para mí", subrayó.

“Lo hice en el momento que tenía que hacerlo, cuando estaba preparada para hacerlo. Eso me ayudó a que mi proceso en la fiscalía fuera mucho más tranquilo porque ya tenía procesada la situación, pero es un proceso que no es fácil. Se tiene que respetar la decisión de cada quien de hablarlo cuando puede”, expresó para los medios de comunicación.

La youtuber comparte que haber alzado la voz sirvió para que otras chicas lograran revelar sus casos de abuso.

“Gran parte de la razón por la que pasó todo y por la que decidí hacer todo, fue para compartir un mensaje, que creo que se dio de muchas maneras; llegó a muchas personas y eso es lo más importante”, reveló.

Nath Campos se pronuncia sobre el caso de Yoseline “N”

Sobre el caso de Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, que también fue vinculada a proceso por el presunto delito de pornografía infantil, Nath considera que no se trata de una mujer contra otra mujer, sino de que se haga justicia.

“Creo que no es una cuestión de mujeres contra mujeres o de hombres contra mujeres, nunca ha sido así. Yo creo que el tema ahorita es que se haga justicia y no permitir este tipo de cosas. Creo que vivimos en un mundo donde está muy normalizado este tipo de actitudes y nos estamos dando cuenta que la línea no está donde creíamos y que por eso hay que levantar la voz”, expresó.

Y prefirió no seguir opinando del caso.

“No tengo opinión acerca de un caso que no me corresponde a mí. La verdad es que ojalá se lleve la justicia como se tiene que llevar y que todo quede en manos de la la ley”, concluyó la creadora de contenido.

