Luis Miguel, la serie: Esto es lo que ocurrirá en la última temporada.

Luis Miguel, la serie fue un fenómeno mundial porque abordó los detalles que se desconocían de la vida del cantante que desde hace años es una de las voces más importantes de México.

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Con la llegada de la tercera y última temporada de la producción de Netflix, los sentimientos vuelven a estar a flor de piel por las ansias de los fans por conocer el desenlace de esta historia.

Antes de que veas el primer episodio de esta tercera temporada, te presentamos algunos puntos que debes conocer sobre lo que será la última entrega de Luis Miguel, la serie.

¿Cómo terminó la segunda temporada?

En la segunda temporada los fans fueron testigos de cómo Luis Miguel se consolida como uno de los artistas latinos más importantes en el mundo; además vuelve a tener un acercamiento con su hija Michelle, quien tiene un romance con su mánager y mano derecha, Mauricio Ambrosi.

El cantante se une a Armando Manzanero para hacer el disco de boleros el cual lo posiciona como uno de los artistas más vendidos entre 1990 y 2000.

Luis Miguel logra quitarle a su abuela a su hermano Sergio, a quien primero esconde y después lo manda a vivir a España; finalmente termina en San Diego, California.

También en la segunda temporada muere Hugo López, mánager de Luis Miguel y entra Patricio Robles, un personaje que parece tener dobles intenciones.

¿Qué sucederá en la tercera temporada de Luis Miguel, la serie?

En esta nueva temporada se mostrará la vida de Luis Miguel a finales de los 90 y posteriormente dará un salto a finales de 2010, pues no aparecerá el personaje de Aracely Arámbula.

Tampoco aparecerá Alejandro Fernández con quien el cantante tuvo una demanda hace unos años por incumplimiento de contrato.

La periodista Myrka de Llanos con quien el cantante tuvo un romance de 2003 a 2005, no hará su aparición.

De acuerdo con lo poco que se sabe, será una temporada más corta a diferencia de la primera y la segunda, pues la tercera sólo tendrá seis capítulos, mientras que las anteriores tuvieron ocho.

Para esta ocasión, todos los capítulos estarán disponibles desde este jueves 28 de octubre y no uno por semana como se acostumbraba.

Para esta última entrega muchos actores se integran, algunos para dar vida a nuevos personajes y otros más para interpretar las versiones adultas de algunos que ya aparecían.

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Entre ellos destacan Plutarco Haza (Humberto), Alejandra Ambrosi (Karla), Miguel Rodarte (Daniel) Mauricio Abad (Sergio), Antonio Mauri (Julián), Carlos Ponce (Miguel) y Sebastián Zurita (Alex).

¿Cuándo y cómo ver la tercera temporada de Luis Miguel, la serie?

La tercera temporada de Luis Miguel, la serie podrá verse a través de Netflix a partir de este jueves 28 de octubre del presente 2021.

