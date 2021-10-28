Estos son los errores que pocos notaron en El juego del calamar.

Dirigida por Hwang Dong-Huyk, El juego del calamar se ha consolidado como una de las series más populares y exitosas de los últimos tiempos, gracias a su peculiar y sádica trama.

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Sin embargo, como en toda producción surgieron errores durante las grabaciones que finalmente aparecieron en la pantalla.

Cambios en los concursantes

En la serie de Netflix se presentan a 456 jugadores, quienes deciden por voluntad propia participar en el juego, ya que están desesperados por obtener dinero por sus grandes deudas financieras.

La atención de los espectadores se concentra principalmente en los protagonistas y en sus números asignados: Seong Gi-hun (456), Cho Sang-woo (218), Oh Il-nam (001), Kang Sae-byeok (067), Abdul Ali (199), Jang Deok-su (101) y Han Mi-nyeo (212).

Sin embargo, los 449 jugadores restantes en algún momento fueron cambiados por error de continuidad en la serie.

Es decir, la jugadora número 061, quien aparece como una mujer en una escena, termina por convertirse en un hombre de mediana edad en otra. No obstante, este error no ocurre una vez, sino en reiteradas ocasiones durante el transcurso de la serie.

Jugador con 124 años

En el capítulo siete, el participante número 013 demuestra sus habilidades para distinguir entre vidrio templado y vidrio falso, lo que le da cierta ventaja sobre los demás.

Cuando el líder decide ver la información personal del jugador, es posible detectar que además de haber trabajado por varios años en una fábrica de vidrios, el participante nació en 1897, es decir, tiene 124 años.

Los secretos

En el capítulo cinco, el oficial de policía Hwang Jun-ho decide investigar a fondo sobre El juego del calamar, por lo que lee cada uno de los documentos clasificados para obtener información.

Lo que más acaparó la atención fue que en una escena una palabra fue mal escrita. En lugar de Top Secret (privacidad máxima en español), los productores de la serie no se dieron cuenta que escribieron Top Scrert.

El paraguas era más simple

Muchos seguidores no perdonaron que el protagonista tuviera que batallar más, a diferencia de otros participantes, en el segundo juego de la serie que consistía en romper una galleta sin perder la forma del centro.

Sucede que el paraguas que se mostró al inicio del juego fue diferente al que se le entregó a Seong Gi-hun (456), que terminó siendo mucho más puntiagudo.

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Cambio de celular

En el último capítulo de El juego del calamar, Seong Gi-hun (456) aparece en una escena con un celular Samsung S7, pero una vez que llega al aeropuerto el teléfono baja de categoría a un Samsung S3.

