VIDEO: El niño quería jugar con su carrito ¡y se llevó tremendo golpe!

Este pequeñín estaba jugando tranquilamente con su carro a control remoto y todo parecía ir muy bien, hasta que el niño dirigió su carrito a una pequeña montaña de tierra.

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Acelero tanto que salió volando directamente hacia el niño, estrellándose en su cara y dejándolo tirado en el piso. Tal vez el chiquillo entendió que hasta los juegos de niños tienen un lado peligroso, pero lo que sí es seguro es que este video es un recuerdo de la infancia que siempre guardará, gracias a las redes sociales y a la persona que lo grabó.