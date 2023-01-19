(VIDEO) ¡Este pobre nene se metió una empapada con agua fría!

Una de las imágenes más tiernas que vas a ver esta tarde. Este pequeñín se acercó a un tubo de metal, pero cuando estaba muy cerca, algo lo sorprednió. Salió una cortina de agua justo encima de él. Lo demás es historia, y qué gran historia.

Lo mejor de este video es que, cuando el niño se vio empapado, caminó lentamente hacia afuera. Se vio que la temperatura del agua no era la ideal. Creemos que no se volverá a acercarse a algún tubo después de esto. De lo que sí estamos seguros es que aprendió algo ese día.