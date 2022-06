Ninel Conde pone fin a las convivencias con su hijo por impactante motivo.

Ninel Conde ya no asistirá a las convivencias con su hijo. ¿Por qué?

Ninel Conde rompe el silencio y revela en exclusiva a Ventaneando, que dejará de presentarse definitivamente a las visitas con su hijo Emmanuel, hasta que se emita una resolución a la petición que presentó en los juzgados, solicitando el cambio de sede para las mismas, ya sea en el centro de convivencia, en un parque o en su casa que se encuentra a dos calles del domicilio de Giovanni Medina.

“Estoy luchando para que se cambie la estrategia y podamos avanzar, así solo se ejerce cierta violencia vicaria... podría ser, no lo sé. Que el juez nos haga el favor de que se puedan llevar en el parque o en un lugar imparcial... seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación”, dijo a Ventaneando .

“La última vez de la convivencia no me presente porque nosotros presentamos un escrito al juzgado, solicitando que se hicieran las convivencias en un lugar imparcial, en el cual el padre de mi hijo, no tendría la decisión de dejarme entrar o no. La actuaria no da la autorización, sino el propietario de la unidad”, continuó.

Te puede interesar: Filtran prueba que podría comprobar la inocencia de Pascacio “N”.

Ninel Conde da por finalizadas las convivencias con su hijo

Ninel Conde pide que las convivencias sean en un “lugar imparcial” para que no haya polémica.

“En tanto no se den en un lugar imparcial, no me pienso seguir prestando para presentarme en un lugar donde dicen que llego tarde... hacen toda una historia que no tengo tiempo de estar aclarando, estoy dedicada a mi trabajo, a producir y a crear. Me duele no ver a mi hijo, lo extraño horrible, pero llevo dos años y medio mendigando algo que me corresponde y que es mi derecho”, dijo.

Y sobre la aparición de Giovanni junto con Emmanuel posando en una revista, esto comentó.

Ni él ni yo podemos exponer al niño legalmente, no sé de que privilegios goce

También te puede interesar: Giovanni Medina invita a Ninel Conde a trabajar el vínculo con su hijo.