Filtran prueba que podría comprobar la inocencia de Pascacio “N”.

En marzo pasado, el actor Pascacio "N" fue detenido en la Ciudad de México y presentado ante las autoridades de Jalisco, donde fue acusado por Sarah "N" de violación, ocurrida supuestamente mientras grababa la serie Guerra de Vecinos.

Este caso podría dar un giro inesperado debido a que el abogado y tío del actor advierte que está listo para demostrar su inocencia gracias a una prueba que considera contundente.

Se trata de un dictamen médico que da cuenta de que Pascacio fue sometido a una cirugía el 12 de julio de 2020, en un hospital privado de la Ciudad de México para extirparle la vesícula, hecho que le impedía realizar esfuerzos físicos extremos, incluida la violación que habría ocurrido el 25 de octubre del mismo año, cuando según el abogado, su cliente aún estaba en periodo de recuperación.

"Esto informa que el paciente Pascacio fue diagnosticado el día 12 de julio de 2022 con colecistitis crónica agudizada, el mismo día le fue realizado un procedimiento quirúrgico. Fue dado de alta el 15 de julio, entonces los médicos dicen que la recuperación dura entre 6 a 8 meses", dijo en conferencia de prensa ofrecida este jueves.

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Abogado habla sobre la denuncia de Vanessa Bauche

El abogado también habló sobre la denuncia que presentó Vanessa Bauche en contra de Pascacio por abuso sexual y contra la dignidad de las personas. El experto asegura que todo tiene que ver con una supuesta venganza orquestada por la propia actriz.

"En el inicio de su serie tuvieron un enfrentamiento de ideas; un reclamo que hace el actor a Vanessa, ya que ella no se aprendía sus textos de manera correcta. Tenían que repetir las escenas. Ella se sintió humillada y ridiculizada. Ante esto, la señora le refiere al imputado que va a destruir su vida profesional y empieza a convencer a otros actores", dijo el abogado.

¿Vanessa Bauche incitó a Sarah "N" para denunciar a Pascacio? El abogado se aventura a afirmar que Vanessa fue quien animó a Sara "N" a denunicar a Pascacio, además de aparecer como testigo en dicha denuncia.

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