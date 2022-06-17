Giovanni Medina invita a Ninel Conde a trabajar el vínculo con su hijo.

Giovanni Medina visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de Ninel Conde y de su falta de compromiso en las convivencias con su hijo Emmanuel.

La expareja llegó a un acuerdo de tener convivencias en el parque del fraccionamiento donde vive Giovanni, pero Ninel Conde nunca se presentó.

"Nosotros accedimos a que las convivencias fueran en el parque que está en el fraccionamiento donde ambos vivimos... pero no llegó. Nosotros vamos a seguir con buena actitud, esperándola siempre y cumpliendo con las autoridades", dijo Medina a Ventaneando.

"Es una constante. Yo como papá estoy obligado a mantener la estabilidad emocional de mi hijo, más allá de los berrinches de cualquiera. Aquí nadie está cuidando algo más que no sea el bienestar de mi hijo", continuó.

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Giovanni Medina manda mensaje a Larry Ramos

Luego del escándalo de Ninel Conde y Larry Ramos, Giovanni Medina se siente tranquilo haciéndose responsable de Emmanuel.

"Mi hijo habría estado presente cuando detuvieron a ese señor y cuando se escapó. Se tomó la decisión correcta y cuidamos a Emmanuel correctamente. Es un niño muy sano y equilibrado", dijo a este programa.

Giovanni Medina asegura que El Bombón Asesino debe trabajar la relación con su propio hijo: "Es un vínculo que hay que seguir construyendo, yo lo hago participar con ella, en el Día de las Madres le dio flores a su mamá... es lo que le inculcamos siempre y lo demás no está en nosotros. Yo trabajo todos los días en ser un papá presente", contó.

"Yo siempre he sido el poveedor de mi hijo y el encargado de su crianza. Yo lo llevo a la escuela hasta el día de ahora, aunque tenemos a las nanas, la responsabilidad es mía", dijo en Ventaneando.

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