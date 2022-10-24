Hijo de Ninel Conde habla para los medios en el día de su cumpleaños.

Sorprendido y con una gran noticia fue como Emmanuel, el pequeño hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, asistió de la mano de su papá a la alfombra roja del espectáculo Disney Junior en el día de su cumpleaños número 8.

"Gracias por mi pastel", expresó el pequeño para después mencionar que se encontraba "bien" y que estaba cumpliendo ocho años de edad. El menor también confirmó que recibió un regalo de su papá Giovanni, quien lo sorprendió con un teléfono celular.

Giovanni no ocultó el amor y devoción que tiene por su hijo: "Estoy muy orgulloso de él. La verdad es que son 8 años de felicidad, los mejores de mi vida y los que vienen. Él es mi héroe y es mi todo".

El pequeño compartió qué es lo que más le gusta de la relación con su papá: "Me ama y lo amo", expresó para después plantarle un beso a Giovanni en la mejilla.

Pero Giovanni evadió los cuestionamientos en torno a Ninel Conde, quien dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a su hijo, con quien no convive regularmente desde hace tres años, y cuya custodia definitiva está por definirse en algunos meses.

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Ninel Conde dedica mensaje a su hijo en su cumpleaños

Ninel Conde no estuvo en el festejo de su hijo Emmanuel, pero no perdió la oportunidad de dedicarle un par de mensajes en las redes sociales. Textos que acompañó de fotos cargando a su hijo recién nacido.

"Feliz cumpleaños al hombre de mi vida… mi pedacito de cielo, carne de mi carne… mi regalo del cielo. Te amo por la eternidad", escribió la cantante y actriz sobre una imagen que ganó miles de Me Gusta y las opiniones de los internautas en la caja de comentarios.

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