Iván Aguilera habla de su distanciamiento con Guillermo Pous.

Iván Aguilera dio los detalles del nuevo espectáculo de Juan Gabriel.

En el marco del estreno del musical Cirque Música Querida, basado en las canciones de Juan Gabriel, su hijo mayor y heredero universal Iván Aguilera rompió el silencio en torno a su ruptura laboral con Guillermo Pous, quien era su abogado y el albacea del legado de El Divo de Juárez.

“Yo agradezco siempre el trabajo que ha hecho por mi papá. Su ciclo como albacea concluyó... estoy muy agradecido de lo que ha hecho”, dijo en conferencia de prensa, además de confesar su nerviosismo por el estreno de su espectáculo con el que se rinde homenaje a la obra musical de su papá.

Durante la función, las cámaras de Ventaneando captaron a un costado del escenario a Iván y a su esposa Simona, quien no paró de bailar y celebrar el show. A su salida, la familia partió sin dar sus impresiones sobre el espectáculo.

Iván Aguilera manda mensaje a Guillermo Pous

En una entrevista exclusiva con Mónica Castañeda, Iván Aguilera dedicó algunas palabras al abogado Guillermo Pous, quien trabajó por muchos años para la familia.

“Estoy muy agradecido de todo lo que hizo por mi papá, pero su labor como albacea cumplió su ciclo y estamos viendo una sucesión a futuro. Le agradezo mucho”, contó.

Sobre los supuestos deseos de Guillermo Pous de realizar una serie de Juan Gabriel, Iván Aguilera reaccionó de esta manera.

“Quizás pueda hacerla de su propia experiencia, no he escuchado nada, pero no le veo ningún tema”, dijo a las cámaras de Ventaneando.

Además del estreno del musical Cirque Música Querida, Iván Aguilar adelantó el próximo lanzamiento de Los dúo 3, proyecto póstumo del querido cantante.

Iván también contó que en la planeación de Cirque Música Querida estuvo involucrada toda la familia para honrar la memoria del querido Divo de Juárez.

