Ninel Conde respondió si Larry Ramos pensó en arrojarse por un balcón.

Ninel Conde enfrenta los cuestionamientos sobre su esposo Larry Ramos.

Al parecer, Ninel Conde ya no escucha bien, pues así reaccionó cuando le cuestionamos si es verdad que su pareja Larry Ramos pensó quitarse la vida arrojándose de un balcón tras una fuerte discusión que habrían sostenido por la filtración de los audios, en los que el colombiano pedía a Orianny Acurero, madre de su hijo, que retirara una demanda por pensión alimenticia en su contra.

Como siempre, Ninel se salió por la tangente, hablando de la portada de una revista para la cual posó recientemente.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación, donde el Bombón Asesino respondió para los micrófonos de Ventaneando.

“Ya ni me digan, hay muchos problemas en la vida, queébarbaridad. Yo creo que estamos aquí con un fin muy bonito, que es la portada de la revista. No tengo mucho que hablar de esos temas, si quieren hablemos de cosas de trabajo”, subrayó.

“Todo está en manos de mis abogados y yo trato hablar de cosas positivas. Les agradezco mucho que estén aquí y estén pendientes de los nuevos proyectos. Hablemos de cosas bonitas”, continuó la artista.

Te puede interesar: Horacio Palencia fue el cupido entre Christian Nodal y Belinda.

Ninel Conde reacciona a la polémica que atraviesa José Manuel Figueroa

En otros temas no menos polémicos, Ninel asegura desconocer la situación legal por la que atraviesa José Manuel Figueroa tras ser denunciado por su expareja Farina Chaparro, de violencia física y psicológica.

Recordemos que el Bombón Asesino vivió un tormentoso romance con el hijo de Joan Sebastian hace tiempo.

Desconozco que esté pasando con él, estoy súper conectada con mis proyectos. Espero que esté bien, no sé qué esté pasando. Es un tema que ya quedó atrás, yo le deseo lo mejor, yo guardo bonitos recuerdos y no tengo más que decir al respecto

La cantante y actriz prefirió guardar silencio sobre las acusaciones de violencia a su ex José Manuel.

Espero que todo esté bien para todos. Prefiero no opinar que se presta a especulaciones. En lo personal, apoyo a las mujeres y estoy en contra de la violencia de la mujer sea de quien sea

Y dijo estar al pendiente de la salud de Vicente Fernández a través de familiares cercanos.

“Le he pedido mucho a Dios y he hablado con sus familiares que conozco. Les he brindado apoyo o simplemente palabras de oración. Un día fui con mi hijito, nos invitaron a su rancho, es un hombre muy cálido. Hicimos un video en su rancho”, recordó Ninel Conde sobre el hospitalizado Don Vicente Fernández.

También te puede interesar: Susana Alexander estrenará en streaming la obra ‘Bendita Menopausia’.