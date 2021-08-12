Susana Alexander estrenará en streaming la obra ‘Bendita Menopausia’.

Susana Alexander está de fiesta, celebra 70 años de carrera artística.

Susana Alexander está a la vanguardia con el streaming de 'Bendita Menopausia'. La actriz celebrará sus 70 años de carrera adaptándose a la modernidad y a los tiempos de pandemia por el COVID-19.

La histriona promete llegar hasta la comodidad de tu sala o la intimidad de tu recámara con el objetivo de divertirte con nueva puesta en escena y al mismo tiempo protegerte del Coronavirus, así se comprometió en su visita a nuestro foro de Ventaneando.

A mí me encanta el streaming, ahí me voy a quedar, esa es una ventana que se abrió para mí porque ahí tengo el control de todo, ya tengo casas productoras, cómo hacerlo y entonces eso es fabuloso y yo tengo dos espectáculos

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Susana Alexander confiesa cuál ha sido el mayor reto en su carrera

Susana Alexander confesó cuál ha sido el mayor reto en su longeva carrera y nos sorprendió con su respuesta, al ser una primera actriz de grandes proyectos en su vida profesional.

Ayer me preguntaron '¿cuál es el mayor reto al que usted se ha enfrentado?’ y es el del próximo sábado el 14 de agosto que a las 6 de la tarde empieza el streaming, va a correr por 48 horas, termina una hora y luego la gente se tiene que esperar un poquito y empieza otra vez

Además, la actriz confesó que el streaming que se usa en estos tiempos de pandemia, es algo con lo que ella está muy familiarizada desde hace varios años.

No fue nada difícil porque siempre he trabajado para cámara, desde los 7 años, entonces yo se que esa cámara que me está tomando en ese momento, ahí hay miles de personas viendo detrás, ha miles de ojos viéndonos

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