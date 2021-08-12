Horacio Palencia produce dueto entre Belinda y Christian Nodal.

Horacio Palencia fue el cupido entre Christian Nodal y Belinda. El cantautor de regional mexicano espera que la pareja lo invite a su próximo enlace matrimonial.

Pocos se hubieran imaginado que la canción que grabó la estrella pop con el cantante de banda sería el primer flechazo en la pareja del momento, así lo contó el músico a Ventaneando.

Llegué al teclado, a mi piano, me senté y dije de qué voy a hablar ahora, bueno dije voy hablar de un amor a primera vista y nace la canción que canto con Belinda y Los Ángeles Azules y después de convierte en el himno de muchas parejas incluyendo la de Belinda y Nodal que gracias a esta canción también se conocieron, se dio el flechazo en una entrega de premios que tuvimos en Texas

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Horacio Palencia producirá dueto entre Belinda y Nodal

Al parecer no solo en la parte amorosa van viento en popa Belinda y Nodal, también en lo artístico, pues están a punto de grabar un dueto bajo la producción del afamado compositor de regional mexicano.

Eso ya depende de lo que nos tardemos produciendo el tema y la agenda... es una canción de amor y yo creo que les va a quedar muy bien porque ahorita anda muy enamorada del buen amigo Nodal y si pronto se casa que la estrenen en su boda, por qué no

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