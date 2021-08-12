Reportan que Vicente Fernández se encuentra con mínima sedación.

Vicente Fernández cumple 6 días hospitalizado, ¿cómo se encuentra?

El estado de salud de Vicente Fernández continúa dando de qué hablar entre miles de fanáticos, quienes se encuentran preocupados por el querido cantante mexicano.

Vicente Fernández Jr. tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde también e dieron cita nuestros micrófonos de Ventaneando.

El artista fue captado a su llegada al Hospital Country 2000, donde confesó que su papá se encuentra estable.

“Ya tiene una mínima sedación, sí reacciona. Las cosas están procediendo como los doctores han avisado. Estamos contentos porque van caminando las cosas bien. Los partes que se van a hacer oficiales son los que dicen los doctores”, expresó el artista para la prensa.

El novio de Mariana González también confirmó que habría nuevas noticias en cinco días aproximadamente.

“Los doctores pidieron cinco días, dejen que pasen cinco días. Están saliendo las cosas como esperamos, pero hay que tener mucha paciencia. A causa de la operación y el golpe se inflamó la médula, pero todo está respondiendo como debe de ser”, subrayó.

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Vicente Fernández Jr. pide un alto a la información falsa

El estado de salud de El Charro de Huentitán ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales; sin embargo, Vicente Fernández Jr. exige un alto a la información falsa.

El artista pidió hacer caso a los partes médicos difundidos en las plataformas digitales oficiales de Don Chente.

“No hay ninguna falsa información, no hagan caso de los rumores porque eso es lo que causa todo lo que está pasando ahorita”, expresó.

Por último, Vicente Fernández Jr. aseguró que Doña Cuquita está contenta por el favorable progreso de su esposo dentro del Hospital Country 2000, ubicado en Guadalajara.

“No he visto a mi madre, pero está contenta porque las cosas van caminando mejor”, concluyó el artista.

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