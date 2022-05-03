Esto dijo Lorenzo Méndez sobre su divorcio de Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera no ha podido divorciarse de Lorenzo Méndez después de que ni el cantante ni sus abogados acudieran a la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 22 de abril, por lo que el proceso no pudo concluir satisfactoriamente y fue multado con 3 mil dólares por incumplir con el citatorio.

La hija de Jenni Rivera tampoco llegó a la cita, pero sí su abogada, quien informó sobre lo sucedido: “El siguiente paso es esperar a que la corte pueda procesar el dictamen donde se finalizará el juicio de divorcio a través del tema judicial”, explicó Nina Gohari, abogada.

De acuerdo con la abogada de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez es quien ha retrasado el proceso de divorcio, pues no ha entregado la documentación necesaria en tiempo y forma. Así mismo, señaló que ninguna de las partes solicitó indemnización económica.

“Las partes tuvieron un matrimonio muy corto, ambos están en el negocio del entretenimiento, son muy activos en sus negocios y eso nunca fue discutido o necesario en este caso. Las partes tienen un acuerdo prenupcial firmado antes del matrimonio y por eso no hay ninguna disputa, cada uno se lleva lo que le corresponde y lo que tenía antes del matrimonio”, declaró.

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Lorenzo Méndez revela detalles de su divorcio

Desde entonces, Lorenzo Méndez no había entregado los documentos, por lo que la abogada interpuso un nuevo recurso. No obstante, el cantante fue interceptado por las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto, donde le preguntaron cómo iba todo el proceso de divorcio de la hija de Jenni Rivera, a lo que él respondió que marchaba bien.

“Voy para Austin (…) Todo bien hermano, ya todo cerrado... espero, no me han dicho”, declaró Lorenzo Méndez ante los cuestionamientos. Cuando le preguntaron sobre la multa, Méndez respondió “ya está todo pagado, todo listo”.

Por último, la abogada de Chiquis Rivera dijo que si Lorenzo no se presenta a firmar en la próxima audiencia, el juez decretaría la disolución matrimonial.

