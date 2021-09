Ninel Conde rompe el silencio tras la fuga de Larry Ramos.

El nombre de Larry Ramos acaparó los titulares de la prensa mexicana tras darse a conocer que se quitó el grillete y se dio a la fuga después de vivir en arresto domiciliario.

Ante la polémica, el equipo del Bombón Asesino lanzó un comunicado para pronunciarse al respecto.

“Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que la señora Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades”, subraya el escrito sobre la presunta investigación a las cuentas de la artista mexicana.

La artista, de 44 años, atraviesa por un daño emocional tras ver a su pareja sentimental huir del país. Recordemos que, Larry Ramos enfrenta cargos por estafar a múltiples víctimas por medio de una fórmula piramidal.

“En este momento, tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los procesos recientes. Los acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos”, continúa el comunicado de prensa.

Las personas cercanas a la toluqueña aseguran que Ninel Conde podría hablar hasta que se recupere emocionalmente.

“Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. A todos les agradezco su comprensión, respeto y empatía en esta situación”, expresa.

Además, se tomarán acciones legales contra todos aquellos que difamen a la toluqueña.

“Cabe señalar que se pretende tomar acción legal en contra de quien divulgue información incorrecta que difame a mi clienta, por lo delicado del tema. Gracias por sus muestras de apoyo a esta situación que atraviesa la señora Ninel Conde”, concluye el mencionado comunicado.

Sergio Mayer rompe el silencio sobre la polémica que atraviesa Ninel Conde

Sergio Mayer fue captado por los micrófonos de Venga la Alegría y otros medios de comunicación. El diputado mexicano confesó que podría ayudar al Bombón Asesino en este difícil momento de su vida personal.

“Yo no puedo decir sí es víctima o no, a mí no me corresponde, pero espero que esté bien y que salga bien todo. La ayudaría, pero depende del tipo de ayuda, si necesita un trámite o algo que esté en mis manos, por su puesto que lo voy a hacer…”, expresó.

Pese a todo, Mayer quiere mantenerse alejado de la situación, pues asegura que solo está involucrado con las víctimas de abuso sexual.

“En su caso, no me puedo involucrar porque no es mi bandera y es un tema que no me compete”, concluyó.

